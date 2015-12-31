Законодатели США пригласили главу АНБ разъяснить данные о слежке за Нетаньяху

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Палата представителей конгресса США обещает изучить сообщения о том, что Вашингтон осуществлял тайную слежку за премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Associated Press.

Об этом заявил глава комитета по разведке палаты представителей конгресса Девин Нюнес, информирует Report.

Отмечается, что он запросил директора национальной разведки и главу Агентства национальной безопасности (АНБ) выступить в конгрессе и рассказать законодателям об этом.

Нюнес отметил, что члены сената и конгресса не были проинформированы заранее, о том, что сотрудники разведки осуществляли слежку за представителями руководства Израиля. Он также добавил, что его целью будет получение фактов о происходившем, чтобы определить были ли нарушения в действиях ведомств.

Ранее The Wall Street Journal писала, что американские спецслужбы тайно продолжали перехватывать конфиденциальные разговоры лидеров дружественных стран, в том числе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.