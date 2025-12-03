Законодатели ЕС согласовали правила поэтапного отказа от импорта газа РФ

Европейский совет заявил, что достиг соглашения с Европейским парламентом о постепенном отказе от импорта российского газа к 2027 году в рамках усилий по устранению зависимости от российских энергоносителей.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ЕС.

"Постановление вводит юридически обязательный поэтапный запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа из России, с полным запретом с конца 2026 года и осени 2027 года соответственно. Это будет способствовать достижению главной цели – созданию устойчивого и независимого энергетического рынка ЕС, сохраняя при этом безопасность поставок в ЕС",- говорится в заявлении.

Законодатели уточнили, что запрет на импорт российского трубопроводного газа и СПГ вступит в силу через шесть недель после начала действия регламента, однако для уже заключенных контрактов предусмотрены переходные периоды. Для краткосрочных соглашений, подписанных до 17 июня 2025 года, ограничения начнут применяться с 25 апреля 2026 года для СПГ и с 17 июня 2026 года для трубопроводного газа.

В отношении долгосрочных контрактов на поставку СПГ запрет вступит в силу 1 января 2027 года в соответствии с нормами 19-го пакета антироссийских санкций. Для долгосрочных контрактов на импорт трубопроводного газа запрет начнет действовать 30 сентября 2027 года при условии выполнения целевых показателей по заполнению газовых хранилищ, но в любом случае не позднее 1 ноября 2027 года.

"Это большая победа для нас и для всей Европы. Мы должны положить конец зависимости ЕС от российского газа, и его постоянный запрет в ЕС - важный шаг в правильном направлении. Я очень рад и горжусь тем, что нам удалось так быстро достичь соглашения с Европейским парламентом. Это демонстрирует нашу приверженность укреплению нашей безопасности и обеспечению бесперебойности поставок энергоносителей", - отметил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Огард.

Стороны договорились, что процедура предварительного разрешения не будет распространяться на импорт из стран, удовлетворяющих определенным условиям. В частности, речь идет о государствах, которые в 2024 году экспортировали в ЕС более 5 млрд куб. м природного газа и одновременно запрещают или ограничивают импорт российского газа, а также о странах, не располагающих инфраструктурой для импорта.

"Еврокомиссия будет регулярно обновлять список таких государств на основе данных таможенных и разрешительных органов и сможет исключать их из перечня в случае выявления документально подтвержденных попыток обхода правил",- подчеркнули в заявлении.