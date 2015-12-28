Закон о беби-боксах внесен в Госдуму России

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Законопроект, разрешающий установку беби-боксов при медицинских и социальных организациях в РФ, внесен в Госдуму в новой редакции, сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта, председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вадим Тюльпанов.

По его словам, новый текст законопроекта создан при участии сенаторов Лилии Гумеровой и Елены Афанасьевой, отмечает Report.

"Новая версия инициативы переносит организационную и финансовую нагрузку по формированию в России сети беби-боксов на регионы", — сказал Тюльпанов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что чаще всего матери, не желающие по каким-либо причинам проходить через процедуру официального отказа от детей, просто оставляют новорожденных "в опасных для их жизни и здоровья местах, а нередко даже убивают младенцев". Основными причинами, обуславливающими нежелание или невозможность матери воспитывать ребенка, являются, отмечают авторы законопроекта, прежде всего, тяжелое социально-экономическое положение и психологическое послеродовое состояние матери в результате нежеланной беременности и личностной незрелости.

"Все это провоцирует женщину на совершение преступления. В настоящее время до сих пор не выработаны эффективные способы профилактики преступлений женщин в отношении своих новорожденных детей", — говорится в пояснительной записке.

Первоначальная редакция законопроекта Вадима Тюльпанова и его соавторов, оформленная в августе 2015 года, предполагала, что федеральное правительство должно определить требования, предъявляемые к беби-боксам, случаи и порядок их установки и эксплуатации, а органы государственной власти субъектов федерации и местного самоуправления в пределах своих полномочий должны осуществлять контроль за установкой и эксплуатацией беби-боксов. В том числе предусматривалось, что регионы будут проводить профилактику отказов от детей и информировать о том, куда можно обратиться за помощью в трудной жизненной ситуации.

Новая редакция законопроекта предусматривает, что в порядке, установленном законом субъекта федерации, регионы могут самостоятельно создавать безопасные для жизни и здоровья ребенка специализированные места для анонимного оставления малыша после его рождения.

По словам Тюльпанова, законопроект дает беби-боксам "правовой и государственный статус" и предоставляет субъектам федерации полномочия по обеспечению функционирования беби-боксов.

В пояснительной записке отмечается, что если мать оставила своего ребенка в беби-боксе, это не исключает возможности родителей вернуть ребенка, доказав путем ДНК-анализа свои права на него.

В частности, авторы законопроекта указывают, что в Краснодарском крае четыре из 13 оставленных младенцев вернулись в свои биологические семьи именно таким образом.