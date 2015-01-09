Захвативший заложников в кошерном магазине Парижа убит - ОБНОВЛЕНО 2

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Преступник, захвативший в заложники посетителей кошерного магазина в 20-м округе Парижа, ликвидирован при штурме, передает в пятницу газета Monde.

Спецназ взял штурмом супермаркет с заложниками после 17.00 по местному времени (19.00 мск). Раздались несколько взрывов, на месте происшествия были слышны звуки выстрелов.

По данным французских СМИ, речь идет о 32-летнем Амеди Кулибали. Также поступают сообщения о том, что он был не один — с ним могла находиться его пособница, предположительно, 26-летняя Хаят Бумеддьен. О ее судьбе данных пока нет.

Мужчина, вооруженный двумя автоматами Калашникова, открыл огонь в супермаркете в районе Венсенских ворот Парижа днем в пятницу, после чего захватил не менее 15 людей в заложники. По предварительной информации, они были освобождены в результате штурма.

По данным СМИ, огонь, возможно, открыл тот же злоумышленник, который накануне стрелял по полицейским в парижском пригороде Монруж. СМИ также сообщают, что он был связан с братьями Саидом и Шерифом Куаши, которых подозревают в нападении на парижскую редакцию сатирического журнала Сharlie Hebdo. Их также ликвидировали в пятницу вечером после многочасовой операции в пригороде Парижа.