СМИ: Захваченных в заложники тунисских дипломатов освободили в Ливии

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Захваченных 12 июня в заложники сотрудников тунисского посольства освободили в Ливии. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает телеканал OnTV.

Группа неизвестных вооруженных людей в пятницу напала на консульство Туниса в ливийской столице Триполи и похитила 10 сотрудников представительства страны. В МИД Туниса резко осудили эту атаку.

Позднее появилась информация о том, что захватчики не потребовали выкуп, а желали выяснить у пленных дипломатов причины и обстоятельства задержания одного из лидеров движения "Рассвет Ливии" Валида Клиба в Тунисе.