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Захарова: РФ примет адекватные шаги при размещении США ракет средней дальности в Японии

Захарова: РФ примет адекватные шаги при размещении США ракет средней дальности в Японии Появление на территории Японии американских ракет средней дальности вынудит Россию предпринять шаги по укреплению собственной обороноспособности, они будут адекватными и соответствующими обновленным положениям ядерной доктрины.
Другие страны
27 ноября 2024 г. 18:36
Захарова: РФ примет адекватные шаги при размещении США ракет средней дальности в Японии
Мария Захарова

Появление на территории Японии американских ракет средней дальности вынудит Россию предпринять шаги по укреплению собственной обороноспособности, они будут адекватными и соответствующими обновленным положениям ядерной доктрины.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Появление американских ракет наземного базирования в АТР не способствует поддержанию там стабильности, лишь подогревает гонку вооружений, повышает уровень конфликтности, ведёт к нарастанию стратегических рисков. Мы неоднократно предупреждали японскую сторону, что если в результате такой кооперации и на её территории окажутся американские ракеты средней дальности, то это будет представлять реальную угрозу безопасности нашей страны, и мы будем вынуждены предпринимать необходимые адекватные шаги по укреплению собственной обороноспособности. О том, какого плана будут эти действия, Токио может получить ясное представление, ознакомившись с обновленными положениями основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания", - подчеркнула она.

Так Захарова ответила на просьбу прокомментировать публикации японских СМИ, в которых говорится, что совместный план США и Японии на случай кризиса вокруг Тайваня может включить развертывание ракетных подразделений США на островах Нансей в Японии и на Филиппинах.

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Версия на английском языке MFA: Russia to take proportionate steps, if US missiles appear in Japan
Версия на азербайджанском языке Mariya Zaxarova: ABŞ Yaponiyada orta mənzilli raketlər yerləşdirəcəyi halda Rusiya adekvat addımlar atacaq

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