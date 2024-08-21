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Зафиксирован первый случай заражения новым штаммом вируса mpox в Таиланде

Зафиксирован первый случай заражения новым штаммом вируса mpox в Таиланде В Таиланде выявлен первый случай заражения вирусом mpox клада 1b. Об этом сообщил Департамент по Контролю Заболеваний страны.
Другие страны
21 августа 2024 г. 12:30
Зафиксирован первый случай заражения новым штаммом вируса mpox в Таиланде

В Таиланде выявлен первый случай заражения новым штаммом вируса mpox "клад 1b".

Как передает Report со ссылкой на The Nation, у лица, прибывшего из Африки, оказался положительным результат теста на новый штамм вируса mpox.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового штамма mpox "клад 1b" чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения международного значения. Это уже второе заявление ВОЗ за два года, связанное с mpox.

Mpox, вызываемый вирусом Orthopoxvirus, впервые был обнаружен у людей в 1970 году в ДРК. Болезнь считается эндемичной для стран Центральной и Западной Африки.

В Таиланде с января 2022 года по 11 августа этого года зарегистрировано 827 случаев заболевания штаммом "клад 2". До сих пор в Таиланде не было зафиксировано ни одного случая заболевания новым штаммом.

Ранее известный как оспа обезьян, mpox передается главным образом через половой контакт или контакт "кожа к коже". Пациенты обычно испытывают симптомы, похожие на грипп, и кожные высыпания. Болезнь может быть смертельной: в четырех случаях из ста она приводит к летальному исходу.

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Версия на английском языке Thailand detects first case of new mpox virus infection

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