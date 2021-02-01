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Задержаны президент и глава правительства Мьянмы

Задержаны президент и глава правительства Мьянмы Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи, фактическая глава правительства, а также президент страны Вин Мьин задержаны неизвестными
Другие страны
1 февраля 2021 г. 03:41
Задержаны президент и глава правительства Мьянмы

Государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи, фактическая глава правительства, а также президент страны Вин Мьин задержаны неизвестными.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, представитель партии Мио Ньюнт заявил агентству, что государственный советник, которая также является главой МИД, президент и другие высокопоставленные представители правящей партии "Национальная лига за демократию" были "схвачены" рано утром.

"Хочу сказать нашему народу, чтобы они не реагировали поспешно и хочу, чтобы они действовали в соответствии с законом", - сообщил представитель партии агентству, добавив, что думает, что его тоже задержат.

Международные и местные СМИ 29 января опубликовали новость о вероятности военного переворота в Мьянме в связи с разногласиями между генералитетом вооруженных сил и правительством по вопросу легитимности прошедших в стране 8 ноября всеобщих выборов.

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Версия на азербайджанском языке Myanmada prezident və dövlət müşaviri saxlanılıb

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