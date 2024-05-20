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Политолог: В связи с президентскими выборами в Иране активизируются различные политические группы

Политолог: В связи с президентскими выборами в Иране активизируются различные политические группы В Иране в связи с предстоящими президентскими выборами активизируются различные политические группы, а сложная политическая ситуация вокруг страны окажет серьезное влияние на эти выборы.
Другие страны
20 мая 2024 г. 13:23
Политолог: В связи с президентскими выборами в Иране активизируются различные политические группы
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В Иране в связи с предстоящими президентскими выборами активизируются различные политические группы, а сложная политическая ситуация вокруг страны окажет серьезное влияние на эти выборы.

Об этом сказал Report директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов, комментируя гибель президента Ирана Ибрахима Раиси накануне в результате крушения вертолета.

Он сказал, что в настоящее время следует обратить внимание на два важных вопроса, первый из них связан с тем, каким будет уголовное дело, которое возбудят в Иране по данному факту, а второй вопрос связан с порядком действий после смерти президента.

"Согласно процедуре, новые выборы должны состояться в стране в течение двух месяцев. Следует принять во внимание, что президентские выборы не были запланированы и никакой специальной подготовительной работы в связи с этим не проводилось. Поэтому различные политические группы активизируются, чтобы выдвинуть своих кандидатов", - сказал Мамедов.

Эксперт подчеркнул, что консервативные группы сейчас будут выдвигать кандидатов из своих рядов: "Основная политическая борьба здесь будет вестись именно за получение статуса кандидата. Сложная экономическая ситуация в Иране, а также сложная политическая ситуация в ближневосточном регионе повлияют на выборы в этой стране. Другими словами, результаты уголовного дела, внешние факторы окажут очень серьезное влияние на процессы внутри Ирана".

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Версия на азербайджанском языке Politoloq: İranda prezident seçkiləri ilə əlaqədar fərqli siyasi qruplar fəallaşacaqlar

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