Политолог: В связи с президентскими выборами в Иране активизируются различные политические группы

В Иране в связи с предстоящими президентскими выборами активизируются различные политические группы, а сложная политическая ситуация вокруг страны окажет серьезное влияние на эти выборы.

В Иране в связи с предстоящими президентскими выборами активизируются различные политические группы, а сложная политическая ситуация вокруг страны окажет серьезное влияние на эти выборы.

Об этом сказал Report директор Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов, комментируя гибель президента Ирана Ибрахима Раиси накануне в результате крушения вертолета.

Он сказал, что в настоящее время следует обратить внимание на два важных вопроса, первый из них связан с тем, каким будет уголовное дело, которое возбудят в Иране по данному факту, а второй вопрос связан с порядком действий после смерти президента.

"Согласно процедуре, новые выборы должны состояться в стране в течение двух месяцев. Следует принять во внимание, что президентские выборы не были запланированы и никакой специальной подготовительной работы в связи с этим не проводилось. Поэтому различные политические группы активизируются, чтобы выдвинуть своих кандидатов", - сказал Мамедов.

Эксперт подчеркнул, что консервативные группы сейчас будут выдвигать кандидатов из своих рядов: "Основная политическая борьба здесь будет вестись именно за получение статуса кандидата. Сложная экономическая ситуация в Иране, а также сложная политическая ситуация в ближневосточном регионе повлияют на выборы в этой стране. Другими словами, результаты уголовного дела, внешние факторы окажут очень серьезное влияние на процессы внутри Ирана".