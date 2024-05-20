Австралия намерена эвакуировать своих граждан из Новой Каледонии из-за протестов

Власти Австралии обсуждают с французским правительством пути эвакуации своих граждан из Новой Каледонии самолетами ВВС.

Власти Австралии обсуждают с французским правительством пути эвакуации своих граждан из Новой Каледонии самолетами ВВС.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию ABC Brisbane, об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

"Ситуация там в Новой Каледонии вызывает глубокое беспокойство. Мы делаем все возможное, чтобы помочь австралийцам, находящимся на месте, и работаем с французскими властями. В настоящий момент ситуация препятствует выполнению полетов самолетами гражданской авиации, и мы пытаемся получить разрешение на вылет для австралийских ВВС", - заявил Альбанезе.

Премьер-министр подчеркнул, что австралийское консульство в Новой Каледонии закрыто, однако для австралийцев был организован "круглосуточный консульский центр экстренной помощи", куда могут обращаться те, кто оказался в сложной ситуации. Всего, по данным МИД Австралии, в Новой Каледонии проживают порядка 300 австралийских граждан.