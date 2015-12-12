Задержанные в Женеве сирийцы не связаны с подозреваемыми в терактах в Париже

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Граждане Сирии, которые были задержаны накануне в Женеве, не имеют отношения к подозреваемым в причастности к терактам в Париже. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на прокурора Женевы.

"Прокурор Женевы сообщил, что два сирийца, арестованных после того, как в их машине были найдены следы взрывчатки, не связаны с разыскиваемыми на территории Швейцарии членами террористической группировки "ИГИЛ", отмечает Report со ссылкой на ТАСС.

Ранее стало известно, что 11 декабря в Женеве были задержаны два человека. В их автомобиле были обнаружены следы взрывчатки.

Власти кантона Женева в четверг повысили уровень террористической угрозы до отметки 3 (из 5). В полиции уточнили, что это связано с розыском нескольких подозреваемых в рамках расследования терактов, осуществленных 13 ноября в Париже.