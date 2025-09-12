Задержанные в США южнокорейские рабочие вернулись домой

В пятницу в аэропорту Инчхона (Южная Корея) приземлился чартерный самолёт, на борту которого находились около 300 южнокорейцев, задержанных в ходе крупномасштабного иммиграционного рейда США на объекте по производству аккумуляторов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местное телевидение.

По информации агентства их возвращение стало результатом недели напряжённых переговоров Сеула и Вашингтона.

Reuters отмечает, что факт ареста рабочих шокировал общественность Южной Кореи, поскольку та видит в США своего ключевого союзника.

Напомним, что 300 граждан Южной Кореи были среди 475 арестованных 4 сентября на месте реализации проекта Hyundai и производителя аккумуляторов LGES стоимостью $4,3 млрд по производству аккумуляторов для электромобилей. Это была крупнейшая операция по обеспечению безопасности на одном объекте в истории следственных действий Министерства внутренней безопасности.

Сеул выразил свое недовольство арестами и публикацией видеозаписи операции, в которой участвовали бронированные автомобили и заковывание рабочих в кандалы.

Задержание произошло всего через 10 дней после встречи нового президента Южной Кореи Ли Джэ Мёна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, где они пообещали укрепить деловые связи.