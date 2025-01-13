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Заболевшая пневмонией глава ЕК вернется к работе на следующей неделе

Заболевшая пневмонией глава ЕК вернется к работе на следующей неделе Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выздоравливает от пневмонии и со следующей недели будет выполнять свои обязанности.
Другие страны
13 января 2025 г. 17:52
Заболевшая пневмонией глава ЕК вернется к работе на следующей неделе

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен выздоравливает от пневмонии и со следующей недели будет выполнять свои обязанности.

Как передает Report, об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель ЕК Паула Пинью.

"Она находится у себя дома в Ганновере и не будет председательствовать в коллегии на этой неделе. Она просила исполнительного заместителя председателя Европейской комиссии Тересу Риберу Родригес заменить ее, но должна возобновить свои полномочия с конца недели", - сказала она.

По ее словам, глава ЕК примет участие в экономическом форуме в Давосе на предстоящей неделе и также будет присутствовать в Страсбурге на пленарной сессии Европарламента.

Журналисты подвергли критике пресс-службу ЕК за то, что она сообщала только о заболевании, но не о госпитализации главы Еврокомиссии, сочтя это нарушением принципа транспарентности.

В ответ пресс-секретарь подтвердила, что фон дер Ляйен провела около недели в больнице, но не находилась на ИВЛ, как и в отделении интенсивной терапии.

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