​Забастовка пилотов Lufthansa привела к отмене более тысячи авиарейсов

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa из-за забастовки пилотов отменила в понедельник и во вторник более тысячи международных и внутренних авиарейсов.

В среду и четверг в расписание полетов также внесены изменения, передает Report со ссылкой на BBC.

Профсоюз летного состава VereinigungCockpit объявил стачку из-за неурегулированного спора вокруг условий выхода пилотов на пенсию. Lufthansa стремится к экономии средств в условиях жесткой конкуренции с европейскими бюджетными перевозчиками и авиакомпаниями стран Персидского залива.

Администрация авиакомпании называет решение о забастовке непропорциональным шагом и предлагает профсоюзу немедленно возобновить переговоры.