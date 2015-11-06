​Забастовка Lufthansa привела к отмене 290 рейсов

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня, 6 ноября, бортпроводники крупнейшего авиаперевозчика Германии Lufthansa начали забастовку, в результате которой отменены 290 рейсов.

Как передает Report, среди них 23 межконтинентальных рейса из аэропортов Франкфурта-на-Майне и Дюссельдорфа.

Забастовка, по ожиданиям, продлится семь дней и затронет 37,5 тысяч пассажиров.

Члены профсоюза UFO, представляющего интересы авиационных работников, и руководство Lufthansa не смогли договориться по поводу тарифов. Особенно острыми стали вопросы увеличения пенсионного возраста сотрудников и пенсионных пособий. Менеджмент Lufthansa борется за конкурентоспособность компании – а для этого, необходимо пойти на сокращение расходов.

Профсоюз специально оставил время начала забастовки неизвестным – чтобы Lufthansa не успела к ней подготовиться. В свою очередь пассажиры должны быть готовы к отмене любых рейсов.

Напомним, что 8 сентября в Lufthansa уже прошла одна забастовка – пилоты протестовали против отмены программы досрочного выхода на пенсию.