​За последние сутки таджикские силовики захватили 20 соратников мятежного генерала

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ За последние 24 часа таджикские правоохранители захватили 20 сторонников мятежного генерала Назарзоды.

Как передает Report, об этом сообщил источник в правоохранительных органах страны.

По его словам, было конфисковано много оружия.

«Только за последние сутки было изъято 15 автоматов Калашникова, один гранатомет, одна снайперская винтовка, шесть пистолетов, большое количество патронов», — заявил источник.

Ранее 14 сторонников мятежного генерала были убиты.