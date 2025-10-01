За последние сутки по Донецкой области Украины нанесено более 1 700 ударов

В ночь с 30 сентября на 1 октября российская армия нанесла более 1 700 ударов по части Донецкой области, остающейся под контролем Украины.

Об этом в ответ на запрос восточноевропейского бюро Report сообщили в областном отделении Национальной полиции.

Согласно ее данным, всего обстрелу подверглись 12 населенных пунктов, среди которых города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, а также поселки Алексеево-Дружковка, Райгородок, Черкасское и села Спаско-Михайловка, Щурово, Юрьевка, Яцковка.

Разрушено 53 гражданских объекта, в том числе 42 жилых дома. За последние 12 часов российская армия нанесла удар по Константиновке тремя управляемыми бомбами - "КАБ-500" и двумя "КАБ-250", а также FPV-дроном и артиллерией. Один мирный житель погиб, еще двое ранены. Повреждены 9 многоквартирных и 16 частных домов, одна аптека.

На Дружковку совершено нападение с пятью дронами различных типов - ранены три жителя, взорваны 8 многоквартирных домов, одна аптека, один магазин, одно образовательное учреждение, один автомобиль Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На город Доброполье российская армия сбросила две бомбы "КАБ-250". Два человека ранены, поврежден один частный дом.

В Райгородке ранен один человек.

Сегодня Краматорск подвергся обстрелу три раза беспилотником "Молния-2" и FPV-дронами. По сообщению полиции, повреждены 3 многоквартирных и 3 частных дома, 2 хозяйственных здания, один гражданский автомобиль.