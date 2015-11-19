За последние семь месяцев в Йемене убито 5 700 мирных жителей

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ С марта этого года в Йемене в результате вооруженных конфликтов между правительством и повстанцами-хуситами погибло 5 700 мирных жителей, в том числе 830 детей и женщин, ранено более 26 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил координатор ООН по гуманитарной помощи в Йемене Йоханнес ван дер Клаув.

По его словам, инфраструктурное обслуживание в Йемене ухудшается с каждым днем: "Более 14 млн. человек лишены медицинского обслуживания. Более 3 млн. детей и беременных нуждаются в лечении из-за недостаточного питания. Из-за конфликтов 1,8 млн. детей не могут пойти в школу. В гуманитарной помощи нуждается 21,2 млн. человек или 82% населения страны".

Представитель ООН также отметил, что установлено нарушение прав человека более 8 800 граждан Йемена.

Отметим, что информация о численности населения Йемена различная. Сообщается, что она составляет либо 30,2 млн., либо 24 млн. 799 тыс. 880 человек.