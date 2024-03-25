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За полгода на границе США и Мексики задержаны почти 1 млн мигрантов

За полгода на границе США и Мексики задержаны почти 1 млн мигрантов Ситуация на южной границе США представляет из себя угрозу национальной безопасности, поскольку число случаев задержания мигрантов на границе с начала 2024 финансового года (в США начинается в октябре) уже приближается к 1 млн.
Другие страны
25 марта 2024 г. 08:07
За полгода на границе США и Мексики задержаны почти 1 млн мигрантов

Ситуация на южной границе США представляет из себя угрозу национальной безопасности, поскольку число случаев задержания мигрантов на границе с начала 2024 финансового года (в США начинается в октябре) уже приближается к 1 млн.

Как передает Report, об этом в интервью CBS News заявил руководитель пограничной патрульной службы США Джейсон Оуэнс.

"Это угроза национальной безопасности. Безопасность границы - важная часть национальной безопасности. Если мы не знаем, кто попадает в нашу страну, мы не знаем их намерений. Это угроза, и они используют нашу уязвимость", - отметил он.

По его словам, только за последние полгода пограничный патруль зарегистрировал почти 1 млн задержаний мигрантов на границе США и Мексики, а к сентябрю это количество может удвоиться. "Это большое число, но что не дает мне спать по ночам, так это 140 тыс. тех, кому удалось скрыться. И это лишь те случаи, о которых нам известно", - добавил Оуэнс.

В 2022 и 2023 финансовых годах погранслужба США сообщила о более чем 2 млн задержаний мигрантов, незаконно пересекших южную границу, что является рекордным показателем за все время. В мае 2023 года в стране прекратил действовать особый режим в вопросе депортации, введенный еще при экс-президенте Дональде Трампе из-за пандемии коронавируса, по так называемой 42-й статье. Согласно ей, мигрантам могли отказывать в предоставлении убежища из-за угрозы распространения COVID-19. Администрация действующего лидера Джо Байдена ввела новые требования, например, о депортации тех, кто не имеет права на убежище, однако поток мигрантов это не остановило.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin Meksika ilə sərhədində cəmi yarım il ərzində bir milyona yaxın insan saxlanılıb

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