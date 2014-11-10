За независимость Каталонии проголосовали более 80 процентов

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ В пользу независимости испанской провинции Каталония на прошедшем 9 ноября плебисците высказались более 80 процентов граждан. Об этом как сообщает Report, пишет El Mundo по итогам подсчета 88,4 процента бюллетеней.

В бюллетени для голосования были внесены два вопроса: "Хотите ли Вы, чтобы Каталония стала государством?" и, в случае утвердительного ответа, "Хотите ли Вы, чтобы это государство было независимым?" На оба вопроса можно ответить только "да" или "нет".

Утвердительно на два вопроса ответили 80,72 процента проголосовавших, или один миллион 649 тысяч человек. В пользу обретения собственной государственности, но без отделения от Испании, высказались 10,11 процента, или 206 тысяч человек. За сохранение нынешнего статуса провинции высказались 4,55 процента, или 93 тысячи человек. Явка составила два миллиона 250 тысяч человек.