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    ​За два года в Сирии и Ираке убиты 45 тысяч боевиков ИГИЛ

    Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на командование коалиции

    Баку. 10 Августа. REPORT.AZ/ Около 45 тысяч членов ИГИЛ были убиты в Сирии и Ираке в ходе операции международной коалиции по борьбе с этой террористической группировкой.

    Как передает Report, об этом сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на командование коалиции.

    "По нашим оценкам, за последние 11 месяцев мы ликвидировали около 25 тысяч вражеских бойцов", - сказал командующий операциями коалиции генерал-лейтенант Шон Макфарланд.

    "Если прибавить это к 20 тысячам, которые были убиты до этого, получится, что враг потерял 45 тысяч боевиков", - приводят СМИ заявление генерала.

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