​За два года в Сирии и Ираке убиты 45 тысяч боевиков ИГИЛ

Баку. 10 Августа. REPORT.AZ/ Около 45 тысяч членов ИГИЛ были убиты в Сирии и Ираке в ходе операции международной коалиции по борьбе с этой террористической группировкой.

Как передает Report, об этом сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на командование коалиции.

"По нашим оценкам, за последние 11 месяцев мы ликвидировали около 25 тысяч вражеских бойцов", - сказал командующий операциями коалиции генерал-лейтенант Шон Макфарланд.

"Если прибавить это к 20 тысячам, которые были убиты до этого, получится, что враг потерял 45 тысяч боевиков", - приводят СМИ заявление генерала.