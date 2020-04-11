​За день от коронавируса скончались более 2 тыс. американцев

Более 2,1 тыс. человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие данные были опубликованы 10 апреля на сайте Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации федеральных и местных властей.

По его данным, за минувшие сутки от COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание) умерли 2 108 человек, что стало очередным антирекордом. В среду суточная смертность от COVID-19 составила 1 973 человека, в четверг она несколько снизилась - за 24 часа от заболевания умерли 1 783 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1 652 000 случаев заражения, 100 371 человек скончался.