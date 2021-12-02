За 50 лет выросло число международных мигрантов в мире

Число международных мигрантов выросло в мире с 1970 по 2020 год с 84 млн до 281 млн.

Число международных мигрантов выросло в мире с 1970 по 2020 год с 84 млн до 281 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эти данные приведены в опубликованном в среду в Женеве докладе Международной организации по миграции (МОМ).

"Согласно нынешним глобальным оценкам, в 2020 году в мире насчитывалось около 281 млн международных мигрантов, что составляет 3,6% населения мира", - говорится в документе. Подчеркивается, что в 1970 году на Земле было 84 млн мигрантов.

Коронавирус оказал сдерживающее влияние на миграцию. Согласно проведенному экспертами моделированию, если бы не было пандемии, то мигрантов в мире было бы примерно на 2 млн больше.

В докладе обращено внимание на рост международных денежных переводов в мире за последние два десятилетия - со 126 млрд долларов в 2000 году до 702 млрд долларов в 2020-м. Хотя из-за коронавируса эксперты прогнозировали сильный спад объема переводов, в 2020 году произошло лишь небольшое его снижение - на 2,4% по сравнению с 2019 годом.

Как пояснили в МОМ, мигранты переводят средства напрямую своим семьям или общинам в своих родных странах. Сведения о переводах, которыми располагает Всемирный банк, подчеркивают в организации, "не охватывают неучтенные потоки средств по официальным и неофициальным каналам, поэтому объем переводов, скорее всего, масштабнее, чем имеющиеся оценочные данные".

Как отмечают авторы доклада, "страны с высокими доходами практически всегда являются основным источником переводов". Первое место в этом отношении в 2020 году занимали США, откуда за год было переведено в другие страны $68 млрд. Далее следуют ОАЭ ($43 млрд), Саудовская Аравия ($34,6 млрд), Швейцария ($28 млрд) и Германия ($22 млрд). Россия занимает седьмое место ($16,9 млрд) между Китаем ($18,1 млрд) и Францией ($15 млрд). Среди стран, получающих международные переводы, на первом месте в 2020 году находилась Индия ($83,2 млрд). Далее следуют Китай ($59,5 млрд), Мексика ($42,9 млрд), Филиппины ($34,9 млрд) и Египет ($29,6 млрд).