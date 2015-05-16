Южный Судан: возобновились бои за город Малакал

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/В Южном Судане возобновились бои между правительственными войсками и вооруженными повстанцами.
Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, боевики совершили нападение на город Малакал на севере страны.
Ранее войска, как сообщалось, чтобы предотвратить захват города, атаковали повстанцев.
Посреднические силы Восточно-Африканского регионального блока обвинили правительственные войска в необоснованном применении силы в ходе наступления.
News DepartmentАвтор новости
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