Южная Корея заявила о ликвидации вспышки коронавируса

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Южной Кореи Хван Гё Ан заявил о завершении вспышки коронавируса MERS в стране, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"После тщательного рассмотрения различных факторов, представители правительства и медицинские работники пришли к выводу, что инфекция гражданам больше не угрожает", - заявил премьер.

Корейские СМИ сообщили о выходе из-под карантина последнего пациента, который мог заразиться коронавирусом. Кроме того, новые случая заражения не диагностировались уже 23 дня.