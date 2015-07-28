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    Южная Корея заявила о ликвидации вспышки коронавируса

    Премьер-министр: Представители правительства и медицинские работники пришли к выводу, что инфекция гражданам больше не угрожает

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Южной Кореи Хван Гё Ан заявил о завершении вспышки коронавируса MERS в стране, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    "После тщательного рассмотрения различных факторов, представители правительства и медицинские работники пришли к выводу, что инфекция гражданам больше не угрожает", - заявил премьер.

    Корейские СМИ сообщили о выходе из-под карантина последнего пациента, который мог заразиться коронавирусом. Кроме того, новые случая заражения не диагностировались уже 23 дня.

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