Южная Корея зафиксировала 39 случаев COVID-19 за сутки

Южная Корея зарегистрировала 39 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 551, из них выздоровели уже 12 178.

Южная Корея зарегистрировала 39 новых случаев COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12 551, из них выздоровели уже 12 178.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

По данным KCDC, 11 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, еще 28 завезены из-за границы. Пять случаев зафиксированы в провинции Кёнгидо, ещё шесть в Сеуле, остальные по всей стране. На карантинном досмотре выявили 23 зараженных.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 66 человек, общее число выздоровевших выросло до 12 348, что составляет 91,1%. Число жертв достигло уже 289 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более 1,43 миллиона человек.