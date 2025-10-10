Южная Корея вызвала посла Камбоджи
- 10 октября, 2025
- 19:46
Южная Корея вызвала посла Камбоджи в знак протеста в связи со смертью южнокорейского студента в Камбодже выразила протест послу этой страны Кхыону Фон Раттанаку.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.
Согласно информации, глава МИД Корет Чо Хен на встрече с дипломатом также отметил обеспокоенность в связи с "продолжающимися случаями мошенничества при трудоустройстве и задержаниями граждан Южной Кореи".
"Он также призвал правительство Камбоджи разработать быстрые и практические меры по искоренению онлайн-мошенничества", - сообщили в министерстве.
