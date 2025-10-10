Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Южная Корея вызвала посла Камбоджи

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 19:46
    Южная Корея вызвала посла Камбоджи

    Южная Корея вызвала посла Камбоджи в знак протеста в связи со смертью южнокорейского студента в Камбодже выразила протест послу этой страны Кхыону Фон Раттанаку.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    Согласно информации, глава МИД Корет Чо Хен на встрече с дипломатом также отметил обеспокоенность в связи с "продолжающимися случаями мошенничества при трудоустройстве и задержаниями граждан Южной Кореи".

    "Он также призвал правительство Камбоджи разработать быстрые и практические меры по искоренению онлайн-мошенничества", - сообщили в министерстве.

