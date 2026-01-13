Южная Корея выделит $267 млрд на поддержку экономики

Министерство финансов Южной Кореи во вторник заявило, что в первом полугодии текущего года государственный сектор направит 393,8 трлн вон ($267,2 млрд) на поддержку экономики.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

Как уточнили в Министерстве планирования и бюджета, объем расходов за период с января по июнь на 3,5 трлн вон превышает уровень прошлого года.

"Чтобы обеспечить устойчивую поддержку экономики и заранее реагировать на внешние риски, включая последствия тарифной политики США, правительству необходимо сосредоточить исполнение бюджета в первой половине года", - цитирует Yonhap слова исполняющего обязанности министра бюджета страны Лим Ки Гына.

При этом более 70% из 34,5 трлн вон, выделенных на приоритетные проекты, в том числе в сфере искусственного интеллекта, а также на программы поддержки малого бизнеса и малообеспеченных домохозяйств, планируется реализовать в первой половине года.

В министерстве добавили, что целевой уровень исполнения бюджета установлен примерно на уровне 60% с учетом экономического прогноза на 2026 год.