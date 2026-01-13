Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Южная Корея выделит $267 млрд на поддержку экономики

    Другие страны
    • 13 января, 2026
    • 10:50
    Южная Корея выделит $267 млрд на поддержку экономики

    Министерство финансов Южной Кореи во вторник заявило, что в первом полугодии текущего года государственный сектор направит 393,8 трлн вон ($267,2 млрд) на поддержку экономики.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

    Как уточнили в Министерстве планирования и бюджета, объем расходов за период с января по июнь на 3,5 трлн вон превышает уровень прошлого года.

    "Чтобы обеспечить устойчивую поддержку экономики и заранее реагировать на внешние риски, включая последствия тарифной политики США, правительству необходимо сосредоточить исполнение бюджета в первой половине года", - цитирует Yonhap слова исполняющего обязанности министра бюджета страны Лим Ки Гына.

    При этом более 70% из 34,5 трлн вон, выделенных на приоритетные проекты, в том числе в сфере искусственного интеллекта, а также на программы поддержки малого бизнеса и малообеспеченных домохозяйств, планируется реализовать в первой половине года.

    В министерстве добавили, что целевой уровень исполнения бюджета установлен примерно на уровне 60% с учетом экономического прогноза на 2026 год.

    Южная Корея финансы государственный сектор поддержка экономики

    Последние новости

    11:25

    Пярвиз Шахбазов: Рыночная стоимость инвестпортфеля ГНФАР в Италии составляет $2,8 млрд

    Энергетика
    11:24

    Камран Алиев: Вашингтонские договоренности являются важным политическим достижением

    Внешняя политика
    11:20

    Цены на золото и серебро снизились после роста до рекордного значения днем ранее

    Финансы
    11:12

    В роддоме в Кемеровской области РФ погибли 10 младенцев, начата доследственная проверка

    В регионе
    11:08

    Пярвиз Шахбазов: Италия до сих пор получила по TAP свыше 45 млрд кубометров газа из Азербайджана

    Энергетика
    10:59

    Шахбазов: Италия может стать логистическим хабом Европы благодаря Среднему коридору

    Инфраструктура
    10:58

    Чириелли: Открытие Итало-азербайджанского университета демонстрирует прочность двусторонних связей

    Внешняя политика
    10:56

    МЧС обратилось к населению в связи с резким ухудшением погоды

    Происшествия
    10:56

    Италия положительно оценила итоги Вашингтонского саммита для Южного Кавказа

    Внешняя политика
    Лента новостей