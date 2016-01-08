​Южная Корея возобновила пропагандистское вещание на границе с КНДР

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ На границе Южной Кореи и КНДР возобновилось вещание громкоговорителей с пропагандой.

Как передает Report, в прошлый раз система была включена летом прошлого года после гибели южнокорейских солдат на мине.

Тогда громкоговорители, транслирующие критические высказывания в адрес северокорейского строя, были включены впервые за 11 лет.

Кроме того, военные Южной Кореи развернули самоходные гаубицы K9 Thunder и ракеты малой дальности после начала вещания громкоговорителей. В министерстве обороны страны отметили, что если представители КНДР атакуют громковорители, Южная Корея будет "мстить немедленно".