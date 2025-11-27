Южная Корея успешно запустила на орбиту большой исследовательский спутник

Южная Корея запустила свой самый крупный спутник с помощью собственной космической ракеты "Нури".

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press. Это был четвертый из шести запусков республики, запланированных до 2027 года.

В Аэрокосмическом управлении Кореи сообщили, что ракета стартовала с космодрома страны на острове у юго-западного прибрежного округа Гохын. Она вывела на орбиту исследовательский спутник весом 516 кг, а также 12 микроспутников.

Основной спутник успешно вышел на связь с южнокорейской наземной станцией в Антарктиде примерно через 40 минут после старта. Он оснащен широкоугольной камерой для наблюдения за полярным сиянием и системами для измерения плазменных и магнитных полей, а также для контроля экспериментов в области естественных наук в космосе.