    Другие страны
    • 27 ноября, 2025
    • 09:18
    Южная Корея успешно запустила на орбиту большой исследовательский спутник

    Южная Корея запустила свой самый крупный спутник с помощью собственной космической ракеты "Нури".

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press. Это был четвертый из шести запусков республики, запланированных до 2027 года.

    В Аэрокосмическом управлении Кореи сообщили, что ракета стартовала с космодрома страны на острове у юго-западного прибрежного округа Гохын. Она вывела на орбиту исследовательский спутник весом 516 кг, а также 12 микроспутников.

    Основной спутник успешно вышел на связь с южнокорейской наземной станцией в Антарктиде примерно через 40 минут после старта. Он оснащен широкоугольной камерой для наблюдения за полярным сиянием и системами для измерения плазменных и магнитных полей, а также для контроля экспериментов в области естественных наук в космосе.

