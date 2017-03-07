Южная Корея, США и Япония запросили созвать экстренное заседание СБ ООН по запуску ракет КНДР

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Южная Корея, США и Япония запросили созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения последних ракетных испытаний, проведенных Северной Кореей.

Как сообщает Report со ссылкой на Yonhap, СБ может провести экстренное заседание уже в среду, 8 марта, сообщили агентству источники среди чиновников.

Утром 6 марта Reuters сообщало о запуске четырех ракет, пролетевших 1000 км, три их которых упали в японской исключительной экономической зоне. Запуск мог стать ответом на учения сил США и Южной Кореи, которые начались в минувшую среду — Пхеньян угрожал «сильными ответными мерами». Эти учения проводятся раз в год, и в КНДР их считают подготовкой к войне против нее.