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    Южная Корея, США и Япония запросили созвать экстренное заседание СБ ООН по запуску ракет КНДР

    СБ может провести экстренное заседание уже в среду

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Южная Корея, США и Япония запросили созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения последних ракетных испытаний, проведенных Северной Кореей.

    Как сообщает Report со ссылкой на Yonhap, СБ может провести экстренное заседание уже в среду, 8 марта, сообщили агентству источники среди чиновников.

    Утром 6 марта Reuters сообщало о запуске четырех ракет, пролетевших 1000 км, три их которых упали в японской исключительной экономической зоне. Запуск мог стать ответом на учения сил США и Южной Кореи, которые начались в минувшую среду — Пхеньян угрожал «сильными ответными мерами». Эти учения проводятся раз в год, и в КНДР их считают подготовкой к войне против нее.

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