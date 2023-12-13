О нас

Южная Корея создаст командование по сдерживанию ядерной угрозы КНДР

Южная Корея создаст командование по сдерживанию ядерной угрозы КНДР Министерство обороны Республики Корея планирует создать стратегическое командование, которое будет заниматься сдерживанием ядерной угрозы со стороны КНДР.
Другие страны
13 декабря 2023 г. 21:09
Южная Корея создаст командование по сдерживанию ядерной угрозы КНДР

Министерство обороны Республики Корея планирует создать стратегическое командование, которое будет заниматься сдерживанием ядерной угрозы со стороны КНДР.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении оборонного ведомства по итогам встречи министра Син Вон Сика с представителями командования вооруженных сил.

"На встрече подтвердили, что будут стремиться к созданию до второй половины 2024 года отдельного стратегического командования, ответственного за укрепление практического потенциала расширенного сдерживания и реагирование на ядерную [угрозу со стороны] Северной Кореи. Будут приложены усилия для создания системы для реализации общевойсковых операций ядерных сил и войск с обычным вооружением Республики Корея и США в соответствии с обстановкой на Корейском полуострове", - говорится в сообщении.

На встрече министр обороны Син Вон Сик также сказала, что КНДР столкнется с "адскими разрушениями", если Пхеньян пойдет на провокации и подорвет мир на Корейском полуострове.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya KXDR-in nüvə təhdidinin qarşısını almaq üçün komandanlıq yaradacaq

Самое читаемое

Делегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
ФотоДелегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
7 декабря 2023 г. 10:32
Генералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
ФотоГенералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
7 декабря 2023 г. 16:23
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
В Москве позитивно восприняли инициативу назвать одну из улиц именем Гейдара Алиева
10 декабря 2023 г. 00:13
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
В Палестине заявили об ответственности США за атаки Израиля по сектору Газа
10 декабря 2023 г. 14:33
Председатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
ФотоПредседатель Конгресса Перу:  Мы заинтересованы в развитии сотрудничества с Азербайджаном
11 декабря 2023 г. 03:45
В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
В Баку произошло ДТП, введено временное ограничение движения
12 декабря 2023 г. 15:46
El Pais: Венесуэла объявила об аннексии Эссекибо
El Pais: Венесуэла объявила об аннексии Эссекибо
7 декабря 2023 г. 04:19
Посол: Проекты тюркского мира будут способствовать развитию ненефтяного сектора в Азербайджане
Посол: Проекты тюркского мира будут способствовать развитию ненефтяного сектора в Азербайджане
7 декабря 2023 г. 13:05
США и Гайана проведут совместные военно-воздушные учения
США и Гайана проведут совместные военно-воздушные учения
7 декабря 2023 г. 21:11
Азербайджанская нефть продолжает дешеветь
Азербайджанская нефть продолжает дешеветь
8 декабря 2023 г. 09:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi