Южная Корея создаст командование по сдерживанию ядерной угрозы КНДР

Министерство обороны Республики Корея планирует создать стратегическое командование, которое будет заниматься сдерживанием ядерной угрозы со стороны КНДР.

Министерство обороны Республики Корея планирует создать стратегическое командование, которое будет заниматься сдерживанием ядерной угрозы со стороны КНДР.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении оборонного ведомства по итогам встречи министра Син Вон Сика с представителями командования вооруженных сил.

"На встрече подтвердили, что будут стремиться к созданию до второй половины 2024 года отдельного стратегического командования, ответственного за укрепление практического потенциала расширенного сдерживания и реагирование на ядерную [угрозу со стороны] Северной Кореи. Будут приложены усилия для создания системы для реализации общевойсковых операций ядерных сил и войск с обычным вооружением Республики Корея и США в соответствии с обстановкой на Корейском полуострове", - говорится в сообщении.

На встрече министр обороны Син Вон Сик также сказала, что КНДР столкнется с "адскими разрушениями", если Пхеньян пойдет на провокации и подорвет мир на Корейском полуострове.