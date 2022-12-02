О нас

Южная Корея решила ввести санкции против КНДР

Южная Корея решила ввести санкции против КНДР Власти Республики Корея решили ввести односторонние санкции против восьми физических лиц и семи организаций из КНДР, связанных с ракетно-ядерной программой Пхеньяна.
Другие страны
2 декабря 2022 г. 06:53
Южная Корея решила ввести санкции против КНДР

Власти Республики Корея решили ввести односторонние санкции против восьми физических лиц и семи организаций из КНДР, связанных с ракетно-ядерной программой Пхеньяна.

Как передает Report, об этом сообщило министерство иностранных дел Республики Корея на своем сайте.

"Правительство в качестве решительного ответа на рост ракетно-ядерной угрозы Северной Кореи, представляющий серьезный вызов миру и стабильности на Корейском полуострове и на планете, включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты 18 ноября, решило ввести дополнительные самостоятельные санкции против восьми физических лиц и семи организаций, которые внесли вклад в ракетно-ядерную программу или уклонение от санкций против Севера", - информировали в ведомстве.

Агентство Yonhap указывает, что среди физических лиц есть по одному жителю Тайваня и Сингапура, остальные шестеро - северокорейцы. Среди организаций - три сингапурские фирмы и четыре северокорейские.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya Şimali Koreyaya qarşı sanksiyalar tətbiq etmək qərarına gəlib

Самое важное

Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
Посольство: Сербские агротехнологии могут быть применены на освобожденных землях Азербайджана
1 декабря 2022 г. 22:43
Джейхун Байрамов: Направление миссии в Армению без консенсуса является грубым нарушением мандата ОБСЕ
Джейхун Байрамов: Направление миссии в Армению без консенсуса является грубым нарушением мандата ОБСЕ
1 декабря 2022 г. 21:56
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю КНР
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю КНР
1 декабря 2022 г. 16:59
Милли Меджлис принял заявление в связи с резолюцией Национальной ассамблеи Франции
Милли Меджлис принял заявление в связи с резолюцией Национальной ассамблеи Франции
1 декабря 2022 г. 12:34
Минуло два года со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации
Минуло два года со дня освобождения Лачынского района от армянской оккупации
1 декабря 2022 г. 00:00
Президент Азербайджана принял министра по делам правительства ОАЭ
Президент Азербайджана принял министра по делам правительства ОАЭ
29 ноября 2022 г. 13:50
Раскрыты факты сотрудничества террористов АСАЛА со спецслужбами Ирана
Раскрыты факты сотрудничества террористов АСАЛА со спецслужбами Ирана
29 ноября 2022 г. 11:50
Начальник Генштаба азербайджанской армии отправился в США
Начальник Генштаба азербайджанской армии отправился в США
28 ноября 2022 г. 17:53
Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе
Президент Ильхам Алиев принял старшего советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе
28 ноября 2022 г. 13:35
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
Вугар Алиев назначен председателем правления АЗЕРТАДЖ
28 ноября 2022 г. 13:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi