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Южная Корея предложила механизм трехстороннего диалога с Китаем и Японией

Южная Корея предложила механизм трехстороннего диалога с Китаем и Японией Президент Южной Коери Юн Сук Ёль предложил механизм трехстороннего диалога с Китаем и Японией, включая саммит лидеров для решения таких вопросов, как безопасность и климатические изменения.
Другие страны
12 ноября 2022 г. 15:30
Южная Корея предложила механизм трехстороннего диалога с Китаем и Японией

Президент Южной Коери Юн Сук Ёль предложил механизм трехстороннего диалога с Китаем и Японией, включая саммит лидеров для решения таких вопросов, как безопасность и климатические изменения.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом он заявил на саммите лидеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Президент призвал активизировать совместные усилия для преодоления сложных кризисов, вызванных войной и нарушением прав человека, а также рисками продовольственной и энергетической безопасности из-за изменения климата.

Он также отметил, что серия провокаций со стороны Северной Кореи и ее попытки увеличить ядерный и ракетный потенциал представляют угрозу для международного общества.

В то же время Южная Корея будет добиваться экономической поддержки для Северной Кореи, если та решит денуклеаризироваться.

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