Южная Корея предложила КНДР переговоры по военной демаркационной линии

Министр объединения Республики Корея Чон Дон Ён предложил КНДР провести переговоры по вопросу военной демаркационной линии между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на Yonhap, по словам министра, сторонам необходимо начать диалог и уточнить прохождение демаркационной линии, которую становится все сложнее определить на местности.

"В качестве министра объединения я предлагаю Северу встретиться и поговорить. Нам следует по крайней мере начать говорить, проверить военную демаркационную линию", - заявил Чон Дон Ён.

Он также подчеркнул, что Республика Корея не имеет враждебных намерений в отношении КНДР, и назвал предложения возобновить использование громкоговорителей на границе "безответственными и опасными".

Отметим, что 1 октября президент Республики Корея Ли Чжэ Мён заявил о намерении правительства продолжать усилия по снижению напряженности на Корейском полуострове.