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Южная Корея потратит $2 млрд на развитие ВПК

Южная Корея потратит $2 млрд на развитие ВПК Южная Корея планирует потратить более 3 трлн вон (2 млрд долларов) на развитие десяти технологических секторов, включая искусственный интеллект, космос и высокотехнологичные материалы в рамках проекта расширения возможностей экспорта вооружения.
Другие страны
10 февраля 2025 г. 09:21
Южная Корея потратит $2 млрд на развитие ВПК

Южная Корея планирует потратить более 3 трлн вон ($2 млрд) на развитие 10 технологических секторов, включая искусственный интеллект, космос и высокотехнологичные материалы в рамках проекта расширения возможностей экспорта вооружения.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Агентство отмечает, что правительство страны планирует выделить 5 млрд вон ($3 млн) каждому малому и среднему производителю оружия в течение следующих двух лет, в дополнение к планируемой финансовой поддержки со стороны государственных учреждений.

Отмечается, что Южная Корея намерена занять 5% мирового рынка экспорта вооружений и стать к 2027 году четвертым по величине экспортером оборонной продукции.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya hərbi-sənaye kompleksinin inkişafına 2 milyard dollar xərcləyəcək

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