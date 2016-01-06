Южная Корея поддержит санкции против КНДР в связи с ядерным испытанием

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Правительство Южной Кореи назвало неприемлемым для международного сообщества проведенное в среду испытание водородной бомбы в КНДР, которое повлечет за собой новые санкции СБ ООН, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Правительство (Южной Кореи), как и предупреждало, будет тесно сотрудничать с международным сообществом, включая союзников и стран-участниц шестисторонних переговоров для того, чтобы Северная Корня расплатилась за ядерное испытание, и примет все необходимые меры, включая дополнительные санкции в соответствии с решениями СБ ООН", — говорится в заявлении южнокорейского правительства.

"Правительство (Южной Кореи) требует от Северной Кореи четко понять, что ни в каком случае международное сообщество никогда не приемлет наличие у нее ядерного оружия, и полностью и необратимо, с возможностью проверки, отказаться от ядерной программы и программы разработок баллистических ракет, согласно резолюциям СБ ООН", — подчеркивает правительство Южной Кореи.