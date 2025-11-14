Южная Корея планирует приобрести у США военную технику на $25 млрд

Республика Корея намерена закупить у США военную технику на $25 млрд до 2030 года.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Белого дома.

В публикации отмечается, что также Сеул поделился планами о предоставлении всеобъемлющей помощи американскому контингенту в республике на $33 млрд.

Также Южная Корея обязалась при поддержке США ускорить усилия по укреплению своего военного потенциала, который необходим для руководства объединенной обороны против Северной Кореи.