    Южная Корея планирует приобрести у США военную технику на $25 млрд

    14 ноября, 2025
    • 14 ноября, 2025
    • 08:49
    Южная Корея планирует приобрести у США военную технику на $25 млрд

    Республика Корея намерена закупить у США военную технику на $25 млрд до 2030 года.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте Белого дома.

    В публикации отмечается, что также Сеул поделился планами о предоставлении всеобъемлющей помощи американскому контингенту в республике на $33 млрд.

    Также Южная Корея обязалась при поддержке США ускорить усилия по укреплению своего военного потенциала, который необходим для руководства объединенной обороны против Северной Кореи.

    Лента новостей