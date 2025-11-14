Южная Корея планирует приобрести у США военную технику на $25 млрд
- 14 ноября, 2025
- 08:49
Республика Корея намерена закупить у США военную технику на $25 млрд до 2030 года.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте Белого дома.
В публикации отмечается, что также Сеул поделился планами о предоставлении всеобъемлющей помощи американскому контингенту в республике на $33 млрд.
Также Южная Корея обязалась при поддержке США ускорить усилия по укреплению своего военного потенциала, который необходим для руководства объединенной обороны против Северной Кореи.
