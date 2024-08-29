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Южная Корея первая в Азии признала нарушающим конституцию закон о климате

Южная Корея первая в Азии признала нарушающим конституцию закон о климате Конституционный суд Республики Корея назвал несовместимым с основным законом одобренные правительством планы по борьбе с изменением климата. Это первое подобное судебное решение среди стран Азии.
Другие страны
29 августа 2024 г. 19:13
Южная Корея первая в Азии признала нарушающим конституцию закон о климате

Конституционный суд Республики Корея назвал несовместимым с основным законом одобренные правительством планы по борьбе с изменением климата. Это первое подобное судебное решение среди стран Азии.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

Согласно информации, Конституционный суд постановил, что национальный закон об углеродной нейтральности противоречит базовым правам людей.

Правительство республики пообещало к 2030 году сократить выбросы углерода на 40% относительно 2018 года, однако не установило целевые показатели на период с 2031 по 2049 год. По мнению высшей судебной инстанции страны, власти Южной Кореи нарушают права людей, принимая недостаточные меры по борьбе с климатическими изменениями.

Агентство отмечает, что суд вынес вердикт на основании поданных активистами жалоб, в которых они утверждали, что недостаточная ответная реакция властей на климатический кризис противоречит их правам. При этом суд отклонил часть претензий активистов. Истцы считают, что цели по снижению выбросов на период 2030 года также недостаточны, но судьи с этим не согласились, говорится в сообщении.

Отмечается, что отныне правительство республики и Национальное собрание (парламент) должны принять более жесткие меры по борьбе с климатом до 28 февраля 2026 года.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya Asiyada iqlim qanununu konstitusiyaya zidd olaraq tanıyan ilk ölkədir

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