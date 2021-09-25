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Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки

Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки Южная Корея в среду выявила 3 273 новых случая COVID-19 за сутки, что стало рекордом по суточному приросту заболевших с начала пандемии.
Другие страны
25 сентября 2021 г. 08:53
Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки

Южная Корея в среду выявила 3 273 новых случая COVID-19 за сутки, что стало рекордом по суточному приросту заболевших с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA).

Предыдущий рекорд в 2 223 зараженных в день был установлен 11 августа.

Из новых случаев 3 245 локальных и 28 занесены из-за границы. 1 217 случаев коронавируса зарегистрированы в Сеуле, еще 1 094 – в центральной провинции Кёнгидо. Всего в стране заразились 298 402 человека, из них выписаны уже 266 414 человек. За сутки погибли еще семь пациентов, всего скончался 2 441 человек. Уровень смертности составляет 0,82%.

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