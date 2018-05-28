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    Южная Корея начала подготовку к переговорам на высоком уровне с КНДР

    На данный момент Сеул уточняет состав своей делегации© AP/Scanpix

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Республика Корея начала подготовку к намеченным на 1 июня переговорам на высоком уровне с КНДР. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник в Сеуле представитель министерства объединения Пэк Дэ Хун.

    "В настоящее время ведутся приготовления на рабочем уровне", - сказал он. По словам чиновника, южнокорейская сторона уточняет состав своей делегации на переговорах.

    Ранее власти КНДР отменили намеченные на 16 мая переговоры с Сеулом, обосновав это его участием в американо-южнокорейских учениях Max Thunder.

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