​Южная Корея и США договорились вместе выработать новые санкции в отношении КНДР

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Президенты Республики Корея и США договорились сотрудничать с целью введения дополнительных санкций в отношении КНДР в связи с проведенным этой страной 6 января ядерным испытанием. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-служба южнокорейского лидера.
"Пак Кын Хе и Барак Обама в ходе 20-минутного телефонного разговора согласились, что Северная Корея должна заплатить соответствующую цену за нарушение резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент США "обещал предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности Южной Кореи", а Пак Кын Хе поблагодарила его за это.
В распространенном по итогам разговора сообщении Белого дома также отмечается, что два лидера договорились "выступить единым фронтом для того, чтобы подготовить адекватный ответ международного сообщества на провокации" КНДР.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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