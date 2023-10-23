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Южная Корея и Саудовская Аравия обсуждают сотрудничество в военной промышленности

Южная Корея и Саудовская Аравия обсуждают сотрудничество в военной промышленности Южная Корея и Саудовская Аравия находятся на завершающем этапе переговоров о "масштабном сотрудничестве в сфере производства вооружений".
Другие страны
23 октября 2023 г. 06:38
Южная Корея и Саудовская Аравия обсуждают сотрудничество в военной промышленности

Южная Корея и Саудовская Аравия находятся на завершающем этапе переговоров о "масштабном сотрудничестве в сфере производства вооружений".

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера.

"Обсуждение масштабного сотрудничества в сфере военной промышленности находится на завершающем этапе во многих областях, в том числе относительно систем противовоздушной обороны и стрелкового оружия", - рассказал заместитель главы управления национальной безопасности президентской администрации Ким Тхэ Хё.

По его словам, это направление сотрудничества с Саудовской Аравии имеет большие перспективы для Сеула. Как отметил Тхэ Хё, стороны обсуждают не "одноразовые, а долгосрочные и системные" программы взаимодействия в военно-промышленном комплексе.

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль прибыл в Саудовскую Аравию 21 октября с четырехдневным государственным визитом. Накануне он и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд провели переговоры в Эр-Рияде.

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