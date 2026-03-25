Южная Корея и Германия столкнулись с нехваткой редкоземельных металлов

Промышленные гиганты Германия и Южная Корея оказались в крайне уязвимом положении из-за стремительных действий США и Японии по монополизации рынка редкоземельных элементов.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава австралийской горнодобывающей компании Arafura Rare Earths Дэррил Куззуббо.

По его словам, пока Вашингтон и Токио оперативно "бронируют" доступные мировые запасы, европейские и корейские производители остаются без гарантированных поставок сырья, необходимого для автопрома и оборонного сектора.

Ситуация обострилась после введения Китаем - крупнейшим мировым производителем - экспортных ограничений. В ответ на это США и Япония сделали ставку на стратегию долгосрочных эксклюзивных контрактов с ограниченным числом действующих западных поставщиков, таких как MP Materials и Lynas Rare Earths. В результате основные объемы добычи вне Китая на годы вперед уже закреплены за американскими и японскими структурами.

Для Германии и Кореи это создает прямую угрозу дефицита материалов, необходимых для производства электромобилей и высокотехнологичного оборудования. На фоне сокращающегося свободного предложения, австралийские добывающие компании при поддержке своего правительства пытаются сформировать новый, независимый от Китая рынок, однако эксперты предупреждают: без немедленных действий со стороны Берлина и Сеула, их промышленность может столкнуться с критической нехваткой ресурсов.