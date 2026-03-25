    Южная Корея и Германия столкнулись с нехваткой редкоземельных металлов

    Южная Корея и Германия столкнулись с нехваткой редкоземельных металлов

    Промышленные гиганты Германия и Южная Корея оказались в крайне уязвимом положении из-за стремительных действий США и Японии по монополизации рынка редкоземельных элементов.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава австралийской горнодобывающей компании Arafura Rare Earths Дэррил Куззуббо.

    По его словам, пока Вашингтон и Токио оперативно "бронируют" доступные мировые запасы, европейские и корейские производители остаются без гарантированных поставок сырья, необходимого для автопрома и оборонного сектора.

    Ситуация обострилась после введения Китаем - крупнейшим мировым производителем - экспортных ограничений. В ответ на это США и Япония сделали ставку на стратегию долгосрочных эксклюзивных контрактов с ограниченным числом действующих западных поставщиков, таких как MP Materials и Lynas Rare Earths. В результате основные объемы добычи вне Китая на годы вперед уже закреплены за американскими и японскими структурами.

    Для Германии и Кореи это создает прямую угрозу дефицита материалов, необходимых для производства электромобилей и высокотехнологичного оборудования. На фоне сокращающегося свободного предложения, австралийские добывающие компании при поддержке своего правительства пытаются сформировать новый, независимый от Китая рынок, однако эксперты предупреждают: без немедленных действий со стороны Берлина и Сеула, их промышленность может столкнуться с критической нехваткой ресурсов.

    Последние новости

    10:03

    Brent подешевела до $99,4 за баррель

    Энергетика
    09:51

    В Армению транзитом через Азербайджан отправят российскую пшеницу

    Внешняя политика
    09:49

    Ларри Финк: Рост цены на нефть до $150 приведет мир к глобальной рецессии

    Другие страны
    09:44

    Цена азербайджанской нефти незначительно снизилась

    Энергетика
    09:34

    Южная Корея и Германия столкнулись с нехваткой редкоземельных металлов

    Другие страны
    09:29

    Экспорт нефти по БТД в январе-феврале составил почти 31 млн баррелей

    Энергетика
    09:20

    ЦАХАЛ ликвидировал командные центры "Хезболлах" на юге Ливана

    Другие страны
    09:08

    В РФ заявили о нейтрализации за ночь почти 400 украинских беспилотников

    Другие страны
    09:01

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.03.2026)

    Финансы
    Лента новостей