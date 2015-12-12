Южная и Северная Корея возобновили переговоры на высоком уровне

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В северокорейском городе Кэсон возобновились переговоры на высоком уровне между вице-министрами Республики Корея и КНДР, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Отмечается, что продолжающиеся второй день переговоры свидетельствуют о попытке возродить диалог между двумя государствами Корейского полуострова.

Среди обсуждаемых пунктов - вопрос воссоединения семей, которые оказались по разные стороны границы после Корейской войны. Кроме того, КНДР интересует вопрос возобновления совместных туров на гору Кымган, которые были приостановлены в 2008 году.