Юрий Гусев: Украина выходит из Оттавской конвенции с учетом рисков, исходящих от России

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Сложившаяся политическая ситуация, созданная Россией в регионе Восточной Европы, вынудила ряд стран, в числе которых и Украина, выйти из Оттавской Конвенции (Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении) для защиты своей территориальной целостности.

Как передает Report, об этом написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в своей авторской статье, посвященной выходу Украины из конвенции.

"Наше решение (о выходе из конвенции - ред.) не уникально. Под влиянием российской агрессии политические и законодательные шаги по выходу из Оттавской конвенции или пересмотру своих обязательств уже приняли Латвия, Литва, Эстония, Финляндия и Польша. Эти государства, даже не находясь в состоянии войны, осознали реальную угрозу со стороны РФ и необходимость обеспечения большей гибкости в вопросах обороны", - написал он.

Дипломат отметил, что Россия не является стороной Оттавской конвенции и, соответственно, не имеет по ней никаких обязательств, в отличие от Украины, которая выполняла положения этого документа с момента его ратификации в 2005 году.

"Это создало крайне несправедливую и одностороннюю ситуацию, когда страна-агрессор действует без ограничений, а страна-жертва российской агрессии - скована международными обязательствами даже в вопросах самообороны", - написал он.

Посол также подчеркнул, что нахождение Украины в Оттавской Конвенции угрожало жизни миллионов украинцев.

"И именно это поставило нас в крайне неравное и несправедливое положение, когда международный договор ограничивал наши оборонные возможности", - написал он.