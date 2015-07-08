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    Юнкер: Вопрос реструктуризации долгов Греции может быть рассмотрен в октябре

    Греция настаивает на списании до 30% своего долга, и продлении сроков выплат остальной еще по половине своих финансовых обязательств

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Вопрос о реструктуризации долгов Греции может быть рассмотрен в октябре, если до этого будет создана новая программа помощи Греции. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, заявил по итогам саммита зоны евро председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

    "Вопрос о реструктуризации долгов Греции может быть рассмотрен в октябре, если до этого будет создана новая программа помощи Греции в рамках Европейского стабилизационного механизма (ESM)", - сказал он.

    "Этот вопрос может быть рассмотрен, если к этому моменту будут выполняться все основные обязательства страны (перед кредиторами)", - подчеркнул Юнкер.

    Греция настаивает на списании до 30% своего долга, и продлении сроков выплат остальной еще по половине своих финансовых обязательств, объем которых составляет 315 млрд. евро или около 175% ВВП страны.

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