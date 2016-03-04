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    Юнкер: Украина не сможет вступить в ЕС и НАТО в ближайшие 25 лет

    Украина, без сомнения, не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20–25 лет, это же касается членства в НАТО

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина не сможет стать членом ЕС и НАТО в ближайшие 20–25 лет, передает ТАСС.

    Об этом Юнкер сообщил в Гааге на 14-х чтениях имени Норберта Шмельзера.

    "Украина, без сомнения, не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20–25 лет, это же касается членства в НАТО", — заявил он.

    Ранее сообщалось, что правительство Украины утвердило план действий по имплементации соглашения об ассоциации с ЕС в области торговли.

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