Юнкер: Украина не сможет вступить в ЕС и НАТО в ближайшие 25 лет

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украина не сможет стать членом ЕС и НАТО в ближайшие 20–25 лет, передает ТАСС.

Об этом Юнкер сообщил в Гааге на 14-х чтениях имени Норберта Шмельзера.

"Украина, без сомнения, не сможет присоединиться к ЕС в ближайшие 20–25 лет, это же касается членства в НАТО", — заявил он.

Ранее сообщалось, что правительство Украины утвердило план действий по имплементации соглашения об ассоциации с ЕС в области торговли.