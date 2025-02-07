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ЮНИСЕФ: Сексуальное насилие над детьми на Гаити выросло на 1000%

ЮНИСЕФ: Сексуальное насилие над детьми на Гаити выросло на 1000% Господство криминальных банд на Гаити привело к ужасающему росту сексуального насилия в отношении детей – на 1000%.
Другие страны
7 февраля 2025 г. 20:16
ЮНИСЕФ: Сексуальное насилие над детьми на Гаити выросло на 1000%

Господство криминальных банд на Гаити привело к ужасающему росту сексуального насилия в отношении детей – на 1000%.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Карибский остров уже несколько лет находится в тисках жестоких банд, которые обращаются с населением с неумолимой жестокостью, заявил представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер.

По данным организации, с 2023 года сексуальное насилие в отношении детей увеличилось на 1000%, в то же время 85% столицы Порт-о-Пренс остается под контролем банд. Более одного миллиона детей живут под постоянной угрозой насилия.

Элдер привел пример 16-летней девочки, которая вышла из дома за покупками, а затем была схвачена вооруженными людьми. Ее избили, накачали наркотиками и неоднократно насиловали. Ее удерживали около месяца, пока банда не отпустила ее, поняв, что у семьи нет денег на выкуп.

"Похищения с целью вымогательства - обычное дело на Гаити. Сейчас девочка находится в приюте ООН вместе с десятками других девочек, получающих помощь", - сказал он.

В отчете также говорится, что в прошлом году в результате бандитского насилия на Гаити погибло более 5600 человек.

Дети также вербуются бандами, иногда насильно, сообщает ЮНИСЕФ. Организация сталкивалась с детьми-членами банд в возрасте всего 8 лет.

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