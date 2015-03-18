​ЮНИСЕФ: каждый пятый заразившийся вирусом Эбола - ребенок

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Каждый пятый, у кого была диагностирована болезнь, вызванная вирусом Эбола (БВВЭ), - ребенок.

Как передает Report, такие данные привел в распространенном во вторник докладе Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

"Каждый пятый случай заражения вирусом Эбола диагностируется у ребенка", - резюмировал содержание документа заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Из более чем 24 тыс. инфицированных человек около 5 тыс. - дети, в то время как свыше 16 тыс. детей лишились одного или обоих родителей или кормильцев", - сказал он.

Доклад ЮНИСЕФ был сегодня одновременно представлен в Нью-Йорке и столице Сенегала Дакаре. "Для многих из девяти миллионов детей, которые живут в пострадавших районах, Эбола принесла страшное горе. Дети стали свидетелями гибели людей и страданий, которые выходят за рамки их понимания", - отмечается в документе.